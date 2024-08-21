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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 600 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99 maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 26 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

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