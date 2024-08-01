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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 209 milyar 600 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 209 milyar 600 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 209 milyar 600 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 209 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

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