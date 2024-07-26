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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

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