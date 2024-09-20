Dolar
34.11
Euro
38.10
Altın
2,613.66
ETH/USDT
2,553.20
BTC/USDT
63,689.00
BIST 100
9,961.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 12 milyar 781 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak çocuklarımızın sevgi dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz
Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiye saldırması kamerada
Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu
Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi hafta sonu yapılacak

Benzer haberler

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi

Tüketici güven endeksi eylülde aylık yüzde 2,4 arttı

TCMB, 20 Eylül ve 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Merkez Bankası rezervleri 153,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 153,6 milyar dolar oldu
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet