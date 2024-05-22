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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 114 milyar 945 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 114 milyar 945 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 114 milyar 945 milyon lira oldu. İhaleye 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,85, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

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