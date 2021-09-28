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Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 117,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolar oldu.

Gökhan Yıldız   | 28.09.2021
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 117,8 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB tarafından, Ağustos 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,6 artarak 69,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 azalarak 40,6 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14,5 artarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 49,3 milyar dolar oldu.

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