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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 488 milyar 297 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 488 milyar 297 milyon lira oldu.

Tunahan Kükürt  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 488 milyar 297 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 488 milyar 297 milyon liralık teklif geldi.

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