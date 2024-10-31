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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 389 milyar 67 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 389 milyar 67 milyon lira oldu.

Tunahan Kükürt  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 389 milyar 67 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 580 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 389 milyar 67 milyon liralık teklif geldi.

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