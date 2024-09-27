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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 349 milyar 702 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 349 milyar 702 milyon lira oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 349 milyar 702 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 380 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 349 milyar 702 milyon liralık teklif geldi.

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