TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 327 milyar 829 milyon liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 327 milyar 829 milyon lira oldu.
İstanbul
TCMB'nin bugün açtığı 327 milyar 829 milyon liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 327 milyar 829 milyon liralık teklif geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.