Dolar
34.24
Euro
37.54
Altın
2,615.60
ETH/USDT
2,426.70
BTC/USDT
61,905.00
BIST 100
8,934.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 287 milyar 47 milyon lira oldu.

Duygu Doğan  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 320 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek
Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için "aile hareketi" önerisi

Benzer haberler

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 14 milyar 850 milyon liralık teklif geldi

TCMB: 2018 sıkılaşma döneminde artan tahsili gecikmiş alacaklar 2023 sıkılaşma döneminde görece düşük seyrediyor

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif geldi
Eylül ayında faiz indiren merkez bankalarına Fed de katıldı

Eylül ayında faiz indiren merkez bankalarına Fed de katıldı
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 203 milyar 148 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 203 milyar 148 milyon liralık teklif geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet