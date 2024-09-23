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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 257 milyar 340 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 257 milyar 340 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 257 milyar 340 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 360 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 257 milyar 340 milyon liralık teklif geldi.

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