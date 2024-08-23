TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 589 milyon lira oldu.
İstanbul
TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.