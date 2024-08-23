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Ekonomi

TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 589 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi.

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