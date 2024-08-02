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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 21 milyar 64 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 120 milyar liralık ek TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 16 milyar 64 milyon lira oldu. İhaleye, 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

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