İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.

Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

