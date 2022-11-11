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Ekonomi

TCMB'den ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlara ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2012–2022 ocak-ağustos dönemi ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyon kapsamında cari işlemler hesabının 26,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendiğini bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 11.11.2022
TCMB'den ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlara ilişkin duyuru

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruda, Türkiye İstatistik Kurumunca turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynaklarının sisteme entegre edildiği belirtildi.

Metodolojik iyileştirmelerin gerçekleştirildiği ve 2012'ye kadar geriye dönük turizm istatistiklerinin güncellendiği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Revizyon sonrası Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı altındaki hizmetler dengesi/seyahat/gelir kalemi, 2012–2022 ocak-ağustos döneminde toplam 22,4 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi. Ayrıca, veri kalitesinin artırılması ve yeni veri kaynaklarının veri derleme sürecine entegrasyonu çalışmaları sonucunda ödemeler dengesi cari işlemler hesabı altındaki birincil gelir dengesi/ücret ödemeleri/gider kalemi, 2017-2022 ocak-ağustos arasında toplam 4,4 milyar dolar aşağı yönlü güncellendi."

Duyuruda, ayrıntılı veri ve bilgilere Banka'nın ödemeler dengesi istatistikleri sayfasından erişilebildiği ifade edildi.

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