Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi

TCMB finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.12.2019
TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.

TCMB'den yapılan açıklamada, yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarının değiştirildiği bildirildi.

Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi

TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta yükseldi

Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı

Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti

Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı