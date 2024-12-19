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Ekonomi

TCMB, yabancı para yükümlülüklerde sıfır zorunlu karşılık uygulamasının süresini uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama maddesinde değişiklik yaptı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
TCMB, yabancı para yükümlülüklerde sıfır zorunlu karşılık uygulamasının süresini uzattı

İstanbul

TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine göre, yabancı para yükümlülüklerde sıfır olarak uygulanan zorunlu karşılık oranının süresi bir yıl uzatıldı.

Değişiklikle yurt dışı bankalara ait olanlar hariç olmak üzere mevduat/katılım fonu dışında kalanlar için tebliğin zorunlu karşılığa tabi kalemleri belirleyen 4. maddesi 1. fıkrasında sayılan yükümlülüklerden, 1 yıldan uzun vadeli olanların zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Aynı maddeye eklenen fıkraya göre, bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek.

Tebliğ, 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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