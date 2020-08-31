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Ekonomi, Libya

TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

Murat Birinci   | 31.08.2020
TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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