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Ekonomi

TCMB, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 30'a indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

Murat Aslan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
TCMB, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 30'a indirdi

İstanbul

TCMB'den yapılan açıklamada, Teminat İskonto Oranlarına ilişkin değişikliklere yer verildi.

Açıklamada, "TCMB nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına TCMB internet sitesinin "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabiliyor.

Analistler, TCMB yönetiminin bir süredir sadeleşme ve normalleşme adımları attığını kaydederek, söz konusu kararın da normalleşme çerçevesi içinde piyasa işleyişi açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

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