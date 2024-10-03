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Ekonomi

TCMB toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Murat Aslan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
TCMB toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İstanbul

TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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