TCMB toplam rezervleri 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
İstanbul
TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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