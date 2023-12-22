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Ekonomi

TCMB TL depo alım ihalesinde teklif 193 milyar 853 milyon lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 193 milyar 853 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
TCMB TL depo alım ihalesinde teklif 193 milyar 853 milyon lira

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 193 milyar 853 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,5, maksimum faiz oranı yüzde 42,4, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

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