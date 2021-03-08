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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Ergin Garip   | 08.03.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi

Istanbul

İhaleye 122 milyar liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.




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