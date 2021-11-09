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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

Gökhan Yıldız   | 09.11.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi

İstanbul

İhaleye 138 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

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