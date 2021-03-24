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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

Ergin Garip   | 24.03.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 48 milyar lira verdi

Istanbul

İhaleye 108 milyar 767 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.


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