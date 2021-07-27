TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 42 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.
İstanbul
İhaleye 123 milyar 160 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.