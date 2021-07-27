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Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 42 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

Bekir Gürdamar   | 27.07.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 42 milyar lira verdi

İstanbul

İhaleye 123 milyar 160 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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