TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi
TCMB, 30 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
İhaleye 35 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.