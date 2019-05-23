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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Ekonomi

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

TCMB, 30 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Murat Aslan   | 23.05.2019
TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 35 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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