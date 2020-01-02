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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

Murat Aslan   | 02.01.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi

İstanbul

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

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