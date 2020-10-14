Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,180.92
Altın
1,898.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Meclis grup toplantısında konuşuyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ele geçirilen 15 ton kaçak içki, basın mensuplarına gösteriliyor
logo
Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 11 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

Murat Aslan   | 14.10.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 11 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,20, 13,22 ve 13,27 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 14,04, 14,06 ve 14,11 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemi sürecinde çocuklarda 'aşırı korku' öğrenmeye engel oluyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 340 bini aştı
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Filyasyon ekipleri ile okullar arasında iş birliği yapılması önerisi

Benzer haberler

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı