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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Murat Aslan   | 26.08.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye 24 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11,25, en yüksek basit faiz 11,37 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,86, 11,87 ve 12,00 seviyesinde gerçekleşti.

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