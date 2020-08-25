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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Murat Aslan   | 25.08.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye 41 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,31, 11,32 ve 11,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,93, 11,94 ve 12,14 seviyesinde gerçekleşti.

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