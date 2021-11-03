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Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

Murat Aslan   | 03.11.2021
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi

istanbul

İhalelere 203 milyar 645 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 16, bileşik faiz ise 9 Kasım vadelide yüzde 17,33, 10 Kasım vadelide yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

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