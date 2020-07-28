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Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 6 Ağustos vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 29 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

Murat Aslan   | 28.07.2020
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenlediği ihalelere 161 milyar 940 milyon liralık teklif geldi. 

İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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