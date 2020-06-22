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Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

TCMB, 29 Haziran ve 21 Eylül vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 5 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Murat Aslan   | 22.06.2020
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Haziran ve 21 Eylül vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 5 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhalelere 54 milyar 857 milyon liralık teklif geldi.

29 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59, 21 Eylül vadeli ihalede ise basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

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