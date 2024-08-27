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Ekonomi

TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir

Mahmut Çil  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan açıklamada "Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir" denildi.

TCMB/PPK, ikinci çeyreğe ilişkin mevcut verilerin, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret ettiğini bildirdi.

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