TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan açıklamada "Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir" denildi.
TCMB/PPK, ikinci çeyreğe ilişkin mevcut verilerin, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret ettiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.