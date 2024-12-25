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Ekonomi

TCMB Para Politikası Kurulu gelecek yıl 8 toplantı yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
TCMB Para Politikası Kurulu gelecek yıl 8 toplantı yapacak

Ankara

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