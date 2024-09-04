Dolar
34.04
Euro
37.68
Altın
2,473.99
ETH/USDT
2,399.00
BTC/USDT
56,772.00
BIST 100
9,953.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

İstanbul

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, AİHM'in FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetmesini değerlendirdi
Türkiye, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına tam üye olmasını istiyor
Hatay, depreme dayanaklı okullarla yeni eğitim öğretim yılına hazır
Bol çıkan palamut hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor

Benzer haberler

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB'den ikinci çeyrek milli gelir verilerinin iktisadi faaliyetin ana eğilimine ilişkin analiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet