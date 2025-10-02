Dolar
Ekonomi

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

Erhan Cihan Ünal  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İstanbul

TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında nominal tutarı karşılıklı 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olan ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

