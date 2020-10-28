TCMB Başkanı Uysal: Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor
TCMB Başkanı Murat Uysal, Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek frekanslı verilerin toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." diyen Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini belirtti.
Uysal, "Zaman zaman birtakım farklı sebepler ve beklentiler nedeniyle döviz kurlarında iktisadi temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Makro ekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
"Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var." ifadesini kullanan Uysal, "Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti, Merkez Bankasının sıkılığını gösteren önemli bir göstergedir." dedi.
"Önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz." ifadesini kullanan Uysal, "Rezervlerimiz üzerinde bu dönemde bir baskı oluştu ancak önümüzdeki dönemde yapılan parasal sıkılaştırma ile kredi kanalından gelecek baskının kademeli olarak azalmasını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
TCMB Başkanı Uysal, "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir." dedi.
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