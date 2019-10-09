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Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyondaki düşüşün, hedeflenen patika ile uyumlu gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Zeynep Kahveci   | 09.10.2019
TCMB Başkanı Uysal: Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini belirtti. 

Uysal, 1211 sayılı TCMB Kanunu 42'nci maddesi kapsamında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumunda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini kaydetti. 

Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını bildirdi. 

"Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor"

Murat Uysal, TL'deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı.

Para politikasına ilişkin olarak ise eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiğini anımsatan Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

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