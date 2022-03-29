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Rusya heyeti, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yapıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri

Belgin Yakışan Mutlu   | 29.03.2022
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu, "Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarının uygulamaya alındığını da bildirdi.

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