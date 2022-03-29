TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.
Kavcıoğlu, "Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır." dedi.
Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarının uygulamaya alındığını da bildirdi.
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