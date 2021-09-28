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Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı." dedi.

Fatma Eda Topcu   | 28.09.2021
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı

İstanbul

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Finansın Geleceği Zirvesi"nde yaptığı sunumda, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. (Fiyatların) Yeniden salgın öncesine haline geleceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır." şeklinde konuştu.

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