TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı." dedi.
İstanbul
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Finansın Geleceği Zirvesi"nde yaptığı sunumda, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. (Fiyatların) Yeniden salgın öncesine haline geleceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
Kavcıoğlu, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır." şeklinde konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.