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Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Firmalarımızın yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi

Murat Birinci   | 02.12.2021
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Firmalarımızın yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi

İstanbul

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz." dedi.

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