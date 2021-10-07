Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,762.91
ETH/USDT
3,594.90
BTC/USDT
54,471.00
BIST 100
1,388.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili olan geçici unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini söyledi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.10.2021
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili olan geçici unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek

İstanbul

Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi.

Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, "Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi."

TCMB'nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ABD'de 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları endişe yaratıyor

ABD'de 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları endişe yaratıyor

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın kabusu

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili olan geçici unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor
İngiliz hükümet 5,8 milyon kişinin 'Kovid desteğini' kesecek

İngiliz hükümet 5,8 milyon kişinin 'Kovid desteğini' kesecek
Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı