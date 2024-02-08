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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni"nde konuşuyor. İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.-VTR- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara’da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
TCMB Başkanı Karahan: Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Ankara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara’da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan, "Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık." dedi.

Karahan, "2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir." şeklinde konuştu.

"Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek"

Fatih Karahan, "Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek." diyerek, "Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz." ifadesini kullandı.

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