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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek." dedi.

Dilara Zengin Okay  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
TCMB Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek

Washington

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