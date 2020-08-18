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Ekonomi

TCMB bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü

TCMB, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.08.2020
TCMB bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi.

TCMB'den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.


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