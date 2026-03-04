Tchibo2Go işbirliği Petrol Ofisi istasyonlarında 1100 noktayı aştı
Petrol Ofisi Grubu ve Tchibo'nün yürüttüğü Tchibo2Go işbirliği kapsamında Türkiye genelindeki Petrol Ofisi istasyonlarında sunulan nitelikli kahve noktalarının sayısı 1100'ü aştı.
İstanbul
Tüketicilerin günlük yaşamda olduğu kadar yolculuk sırasında da kaliteli kahveye erişim beklentisine cevap vermeyi amaçlayan Petrol Ofisi Grubu ve Tchibo, seyahat sırasında self-servis kahve konseptini Türkiye genelinde geniş bir erişim ağına taşıyan "Tchibo2Go" işbirliğini 2023'te hayata geçirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan konsept, 2600'den fazla petrol istasyonu ağına sahip Petrol Ofisi'nin 81 ilde 1100'ü aşkın istasyonunda yer alıyor.
Tchibo2Go noktaları sayesinde tüketiciler, Americano'dan Latte ve Cappuccino'ya kadar geniş bir lezzet yelpazesi ile yolculuklarına kaliteli kahve molaları katıyor.
"Günde ortalama 1 milyon aracı ağırlıyoruz"
Petrol Ofisi Grubu Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Murat Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt sektörünün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, istasyonların yakıt alınan noktalar olmaktan çıkarak farklı hizmetlerin sunulduğu yaşam alanlarına dönüştüğünü söyledi.
Akaryakıt dışı gelirlerin ve müşteri deneyiminin sektörde giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Zengin, kahvenin de bu dönüşümün önemli parçalarından biri haline geldiğini ifade etti.
Söz konusu işbirliğinin bu ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Zengin, Tchibo'nun kahve tedariki, üretim kalitesi ve ürün standardizasyonu konusundaki uzmanlığının projeye önemli katkı sağladığını dile getirdi.
Zengin, Türkiye genelindeki Petrol Ofisi istasyonlarının günde ortalama 1 milyon aracı ağırladığını belirterek, "Bu da yaklaşık 3 milyon kişi demek. Yaklaşık 2 bin 700 istasyondan oluşan ağımızın 1100'ünde Tchibo bulunuyor. Her gün 1,5 milyon insana Tchibo kahvesini ulaştırıyoruz. Bu da müthiş bir müşteri deneyimi ve memnuniyeti yaratıyor." dedi.
Petrol Ofisi ile Tchibo işbirliğinin en önemli özelliklerinden birinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamında bulunması olduğunu dile getiren Zengin, şöyle devam etti:
"En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her ilde Petrol Ofisi istasyonlarında Tchibo bulunuyor. Böylece marka uzmanlığını ve kalitesini tüm akaryakıt müşterilerine deneyimletme fırsatı yakalıyoruz. Tchibo'nun burada müthiş bir uzmanlığı var. Ürün standardizasyonunu ve kalitesini en üst seviyede tutabiliyor. Marka değerleri bizimle çok uyumlu. Herkese ulaşabilen, iyi hissettiren, tam anlamıyla uzman bir marka. Bizimle de çok uyumlu bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Bu, bizim için çok değerli."
Zengin, geçmişte istasyonların yalnızca yakıt alınan noktalar olarak görüldüğünü, bugün ise yiyecek-içecekten perakende ürünlere kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan alanlara dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hepimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eşimizin ya da çocuğumuzun doğum günü olabilir ve yoğunluktan hediye alamamış olabiliriz. Ama akaryakıt istasyonuna o gün mutlaka uğruyoruz. Uğradığımızda oyuncak reyonundan çocuğumuza küçük bir şey alabiliyoruz. Eşimize keyifle bir ürün seçebiliyoruz. Günlük hayatta birçok ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Uzun yolda yorgun olduğumuzda bir şeyler yiyip içebiliyor, dinlenebiliyor, mola verebiliyor ve enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Yani, insanın o anda neye ihtiyacı varsa akaryakıt istasyonunda bunu karşılayabilmesi gerekiyor. Petrol Ofisi olarak bunun farkındayız. Tüm ürün ve hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Bu da güçlü bir müşteri memnuniyeti yaratıyor ve pazardaki liderlik konumumuzu güçlendiriyor."
"Şu anda önceliğimiz iyi bir fincan kahve sunmak"
Tchibo GMBH Üst Yöneticisi (CEO) Erik Hofstadter da Petrol Ofisi ile yürütülen işbirliğinin kısa sürede önemli bir ölçeğe ulaştığını ve Türkiye genelinde 1100'ü aşkın noktaya ulaşmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Büyümenin tüketici memnuniyeti açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Hofstadter, "Petrol Ofisi ile birkaç yıldır süren bir işbirliğimiz var. Özellikle bu kadar büyük bir istasyonda sistemin nasıl çalıştığını ve ne kadar çok kahve satıldığını görmek, oldukça etkileyici. Önemli olan, tüketici memnuniyetini sağlamak. Bu, hem bizim hem de akaryakıt istasyonları için geçerli." diye konuştu.
Hofstadter, akaryakıt istasyonlarının son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini, özellikle Kovid-19 salgını sonrası dönemde bu alanların tüketiciler için yakıt alınan yerler olmanın ötesine geçtiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu istasyonlar, insanların ihtiyaç duyduğu pek çok şeyi bulabildiği yerler haline geliyor. Pazar genelinde çok geniş bir istasyon ağına sahip olduğunuzda, bu durum tüketiciler için de büyük bir fırsat yaratıyor. İnsanlar burada sadece araçlarına yakıt almakla kalmıyor, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Etrafınıza baktığınızda burada belki 2 binden fazla ürün bulunduğunu görüyorsunuz. Bir tüketicinin ihtiyaç duyabileceği pek çok şeyi burada bulması mümkün. Böylece insanlar hem araçlarına yakıt alabiliyor hem de küçük bir alışveriş yapabiliyor. Tüketici için gerçekten önemli bir avantaj."
Kahve deneyiminin de dönüşümün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Hofstadter, "Bu noktada sunduğumuz kahve deneyimi çok önemli. Şu anda önceliğimiz iyi bir fincan kahve sunmak. Bunun yanında kahvenin kendisini ve kahve hazırlamak için gerekli bazı ürünleri de satıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu da dile getiren Hofstadter, "Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum. Bu nedenle yılda en az iki kez Türkiye'ye gelmeye çalışıyorum. Bu ziyaretler sırasında hem müşterilerimizle buluşma hem de pazarda neler olup bittiğini yerinde görme fırsatı buluyorum. Bu güçlü işbirliğini görmek, benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Bugün burada olmak benim için büyük bir onur." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.