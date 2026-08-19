TCDD Taşımacılık AŞ 7 ana hat treninin yemekli vagonlarının işletme hakkı için ihale düzenleyecek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 7 ana hatta hizmet veren trenlerin yemekli vagonlarının iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihaleye çıkacak.