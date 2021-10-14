TCDD, Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na ulaştıracak demir yolu hattına "danışmanlık" hizmeti sunmaya talip
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tanzanya Demir Yolu Şirketi (TRC) tarafından inşaatı tamamlanmak üzere olan Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı'na, danışmanlık hizmeti vermek için talip oldu.
Ankara
AA muhabirinin, TCDD Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğü, söz konusu demir yolu hattı için "Standart Ekipmanlı Demir Yolu Hattının İşletme ve Bakımına Yönelik İşletme ve Bakım Kapasitesi Geliştirme Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması" işi kapsamında düzenlenecek ihaleye katıldı.
İhalenin kazanılması halinde TCDD, 165 yıllık bilgi birikimi ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağıyla Dar Es Salaam-Morogoro Demir Yolu Hattı'nda işletmecilik ve danışmanlık hizmeti verecek.
1224 kilometrelik hat tamamlandığında, Uganda, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Tanzanya birbirine bağlanacak, Doğu Afrika Hint Okyanusu'na açılacak.
İlk etapta 3 yıl sürecek danışmanlık ve kapasite inşası işi ihalesine yönelik olarak TCDD, TRC personelinin belirlenmesi, işletme öncesi, işletme ve devir teslim aşamasının nasıl yürütüleceğine dair metodoloji ve iş planı hazırladı.
TCDD daha önce de iki demir yolu kuruluşu arasındaki potansiyel iş birliği alanları ve tecrübe paylaşımı kapsamında demir yolu alanında eğitim/danışmanlık, hizmeti vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.